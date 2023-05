Drei Schwerverletzte nach Frontalunfall bei Bad Endbach

Der Zusammenstoß spielte sich laut Polizei um 16.13 Uhr auf der L3049 zwischen dem Bad Endbacher Ortsteil Bottenhorn und dem Steffenberger Ortsteil Steinperf ab. Ein 35-Jähriger befuhr die Landstraße in einem schwarzen BMW in Richtung Bottenhorn. Aufgrund erster Aussagen geriet er mit seinem Wagen im Verlauf einer Kurve in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem schwarzen Golf einer 42-Jährigen zusammen. Beide Fahrer sowie ein acht Jahre altes Mädchen im Golf erlitten bei dem Unfall schwere, nach bisherigem Wissen nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Alle Insassen leben in der Gemeinde Bad Endbach, und alle waren vor Ort ansprechbar.