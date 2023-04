Bad Endbach-Bottenhorn. Die Evangelische Kirchengemeinde Bottenhorn lädt für Samstag, 22. April, zu „En schiene Owed off Platt“ („Ein schöner Abend auf Platt”) ein. Die Veranstaltung im Rahmen des Jubiläumsjahres „175 Jahre Evangelische Kirchengemeinde Bottenhorn“ beginnt um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Bottenhorn. „Küssche hej - Küssche doh“ („Küsschen hier - Küsschen da”) lautet das Thema des Abends mit Mundart-Liedern, vorgetragen von Otto Uhsat und Manfred Herrmann. En de Pause gitts Wescht, Kees enn Brud aus de Nochberschoft, kales Zedrunge enn Jubiläumswoi (In der Pause gibt es Wurst, Käse und Brot, kalte Getränke und Jubiläums-Äppelwoi). Der Eintritt ist frei. Die Evangelische Kirchengemeinde bittet aber um eine Spende für besondere Projekte für die Kinder im Evangelischen Kindergarten Heidenest in Bottenhorn.