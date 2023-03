Endbacher Kulturszene ist fest in Frauenhand

Die Besucher erfreuen sich an den farbenfrohen und lebensbejahenden Bildern, die das Foyer von „Jeegels Hoob“ schmücken. (© Sascha Valentin)

Die Gruppe „Malen 50+“ stellt derzeit in Hartenrod aus. Aktiv sind in der Kunstgruppe vor allem Frauen, die Spaß am Malen haben.