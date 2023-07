„Farbenrausch“ im Dorfzentrum

Bad Endbach-Hartenrod. In der „Kunsthalle Hartenrod“, dem Foyer des Dorfzentrums Jeegels Hoob, wird derzeit die 21. Kunstausstellung seit Eröffnung des Hauses im Jahre 2007 präsentiert. Sie trägt den Titel „Farbenrausch“ und zeigt die Arbeiten der Bad Endbacher Künstlerin Maria Maser. „Es sind farbenfrohe Werke, nicht leicht hingehaucht, sondern kräftig, leuchtend und ausdrucksstark. In den Bildern kann man mit den Augen herumspazieren und überraschende Entdeckungen machen“, sagte Hermann Bamberger bei der Eröffnung. Maria Maser ist zudem eine Künstlerin, die ihre Gabe auch einsetzt im Dienst für andere. Sie darf sich Maltherapeutin nennen und ermutigt andere, wie etwa Jugendliche, sich an die Malerei zu wagen. Die farbenprächtige Bilderschau kann bis Ende September während der Öffnungszeiten des Gemeindebüros in Hartenrod (donnerstags und freitags) besucht werden.