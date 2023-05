Feuerwehr lädt zum Tag der offenen Tür

Bad Endbach-Wommelshausen. Die Freiwillige Feuerwehr Wommelshausen lädt für Samstag, 27. Mai, ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Mittags bieten die Brandschützer ihren Gästen wieder die traditionelle Erbsensuppe – auch zum Mitnehmen – an. Es gibt Bier vom Fass und Informationen rund um die Feuerwehr. So soll auch das „neue“ Fahrzeug TSF-Logistik präsentiert werden, das zwar seit Ende 2019 schon im Dienst steht, aber aufgrund der Pandemie noch nicht der Öffentlichkeit vorgestellt werden konnte. Um 14.30 Uhr wird die Jugendfeuerwehr dann eine Schauübung durchführen. Interessierte können an diesem Tag auch den Umgang mit Feuerlöschern üben und für die kleinen Besucher steht das Spielmobil des KJP der Gemeinde zur Verfügung.