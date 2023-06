Feuerwehr verhindert Waldbrand in Günterod

Bad Endbach-Günterod. Am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr haben im Bad Endbacher Ortsteil Günterod rund 350 Strohballen gebrannt. Durch die Lagerung direkt am Waldrand in der Gemarkung „Vor dem Herzenberg“ bestand zunächst die Gefahr, dass die Flammen auf den angrenzenden Wald übergreifen. Dies konnten die Einsatzkräfte der Bad Endbacher Feuerwehren verhindern. Das teilt Stephan Schienbein, Pressesprecher des Landkreises Marburg-Biedenkopf, mit.