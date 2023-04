Fingerfood für Gäste zubereiten

Bad Endbach-Hartenrod. Melone mit Schafskäse, Aubergine mit Ricotta, Parmesan-Körbchen mit Salat und marinierten Hähnchenspießen: Um „Fingerfood - Herzhafte Snacks für Party und Buffet“ geht bei einer Veranstaltung der Kreisvolkshochschule in Bad Endbach. Die Teilnehmer lernen, wie sie effizient ein gesundes Buffet vorbereiten, das auf die Anzahl der Gäste abgestimmt ist. Der Kurs findet am Freitag, 5. Mai, von 17.30 bis 22 Uhr in der Küche der Mittelpunktschule in Hartenrod, Am Loh 12, statt (1 Termin). Weitere Informationen gibt es bei der VHS-Außenstellenleiterin Hilde Meyer unter der Nummer 02776-1303 oder via E-Mail an badendbach@vhs-marburg-biedenkopf.de. Anmeldung auf www.vhs.marburg-biedenkopf.de.