Frauen in der Feuerwehr: Bad Endbacherin ist 30 Jahre dabei

Claudia Rink ist seit 30 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Hartenrod. Darüber hinaus ist sie die erste Kreiskinderfeuerwehrwartin im Landkreis Marburg-Biedenkopf. (© Patrick Stein)

Claudia Rink ist seit 30 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Hartenrod. Darüber hinaus ist sie die erste Kreiskinderfeuerwehrwartin im Landkreis Marburg-Biedenkopf. (© Patrick Stein)

In Bad Endbach nehmen Frauen seit vielen Jahren einen wichtigen Platz in der Freiwilligen Feuerwehr ein. So hat Claudia Rink die Entwicklung von Frauen im Ehrenamt miterlebt.