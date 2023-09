In Bad Endbach zieht ein neuer Hausarzt ein

Bad Endbach. Nachdem Dr. Rainer Brockhaus im Juli seine Praxis in Bad Endbach geschlossen und sich zur Ruhe gesetzt hat, war die Sorge unter seinen Patienten groß, ob sie einen neuen Hausarzt finden würden. Immerhin sind die anderen Praxen in der Gemeinde bereits weitgehend ausgelastet, sodass einige keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Doch jetzt kommt Entwarnung für sie: Mit Dr. Stephan Ammermann übernimmt ein neuer Hausarzt den Sitz von Brockhaus. Seine Praxis ist in den Räumen des Medizinischen Versorgungszentrums (MZV) des Rheumazentrums Mittelhessen angesiedelt.