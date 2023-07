In Hartenrod dreht sich alles ums Wasser

Wer sich mehr in der Technik zu Hause fühlte, konnte in der Projektwoche ein Wasserrad bauen, das wiederum einen Fahrraddynamo antrieb, der eine Glühbirne zum Leuchten brachte. Wiederum eine andere Gruppe hatte einen Ausflug zum Aartalsee unternommen. Dort wurde geangelt, sich im Stand-up-Paddling versucht oder der See mit dem Kajak erkundet. Dazu passten die Schwimmkurse, die im Freibad in Weidenhausen angeboten wurden. Dort konnten nicht nur die Prüfungen für die Abzeichen in Bronze und Silber abgelegt, sondern auch das Seepferdchen errungen werden. Denn es gebe immer wieder Kinder, die nicht schwimmen können, sagte Schulleiterin Sabine Stoll.