Jens Müller bleibt Vereinschef

Jahresbericht: Vorsitzender Jens Müller zeigte sich erfreut, dass der Verein drei neue Mitglieder gewinnen konnte. Dem Verschönerungs- und Heimatverein gehören derzeit 73 Mitglieder an. Der Verein bewirtschaftet die Schutzhütte. Diese war in den Wintermonaten aus Energiespargründen „stillgelegt“. Seit Umstellung auf die Sommerzeit wird wie in den vergangenen Jahren ein wöchentlicher Dämmerschoppen mittwochs von 19 Uhr bis 22 Uhr angeboten. Die Schutzhütte konnte im vergangenen Jahr 20- mal vermietet werden und ist auch in diesem Jahr schon gut gebucht. Damit Kuchen und Getränke in größeren Mengen gekühlt werden können, wurde ein großer Kühlschrank für die Schutzhütte angeschafft. Das Hüttenfest erfolgte in Zusammenarbeit mit der Burschen- und Mädchenschaft (BuMs).