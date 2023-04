Jubiläum bei „Jeegels Hoob“ in Hartenrod

Angesichts des Mangels an Nachwuchs und Mitarbeitern richtete der Vorsitzende einen leidenschaftlichen Appell an alle Mitglieder, weiterhin in gemeinsamer Anstrengung Leben in „Jeegels Hoob“ zu bringen. Mit einem „Kommt, macht mit!“ wandte er sich vor allem an die jüngere Generation, aktiv zu werden.