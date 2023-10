Kabarett in der evangelischen Kirche Bottenhorn

Bad Endbach-Bottenhorn. Anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der Evangelischen Kirchengemeinde Bottenhorn gibt das Duo „Evangelisches Kabarett Heiterkeit und Niedertracht“, kurz das EKHN genannt, ein Gastspiel in der evangelischen Kirche. Los gehts am Samstag, 14. Oktober, um 19 in der evangelischen Kirche Bottenhorn. Die beiden Kabarettistinnen Antonia Jacob und Ute Niedermeyer präsentieren ihr insgesamt fünftes, aber das erste selbst getextete Programm mit dem Titel „Quereinstieg ins Kirchenschiff“: An diesem Abend erzählt Hermine, Hausmeisterin einer evangelischen Kirchengemeinde, von ihren Erlebnissen. Dabei geht nicht nur um die verschiedensten Modernisierungen, die Einzug in das Gemeindeleben gehalten haben, sondern auch um die Probleme durch den Weggang des Pfarrers. Musikalisch wird es mit Antonia Jacob, wenn fulminant zu Gitarre und Gesang „die D-Moll-Toccata“ erklingt. Außerdem darf die Gemeinde einmal den Lobpreis von Frau Stracks wunderbarer Himbeertorte probieren und einen genderpolitisch korrekten Liedtext erarbeiten … Der Eintritt ist frei. Die Kirchengemeinde bittet um eine Spende für das Honorar der beiden Kabarettistinnen. In der Pause gibt es Getränke und Snacks ebenfalls gegen eine Spende.