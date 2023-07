Kirchengemeinde Bottenhorn feiert Jubiläum mit Festwochenende

Nach dem Festgottesdienst versammelte sich alle rund ums Gemeindehaus zum großen Gemeindefest mit einer Sommerparty, Live-Musik von „Die 2wo & 1ne“ und Aktionen für Groß und Klein. Am Sonntag wurden die Feierlichkeiten dann mit einem Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche in Bottenhorn fortgesetzt. Unter dem Motto „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“ gestalteten unter anderem die Kinder und Erzieherinnen des Evangelischen Kindergartens Heidenest sowie der Gitarrenkreis den Gottesdienst mit.