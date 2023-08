Klein-Schumi, Junior-Vettel und Co. fahren in Bad Endbach

Der Routine der Rallye-Profis war es zu verdanken, dass sie auch bei der stattlichen Anzahl der jungen Starter nicht den Kopf verloren. Sie boten sowohl den Kindern als auch den Zuschauern an der Strecke auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums einen spannenden Renntag. Um die Zeiten der Piloten auch millisekundengenau zu erfassen, durchfuhren diese am Anfang und Ende ihrer Runde eine Lichtschranke. Dazwischen galt es, ordentlich in die Pedale zu treten und vor allem auf den Geraden Zeit gegenüber der Konkurrenz herauszuholen. Manchem wurde jedoch sein Übermut zum Verhängnis, wenn er mit etwas zu viel Speed in die Kurven ging und dann aus Versehen eines der Hütchen zur Abgrenzung der Strecke abrasierte, wofür er Strafpunkte auf sein Zeitkonto aufgebrummt bekam.