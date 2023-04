Kneipp-Wellness Tour in Bad Endbach

Bad Endbach. Am Samstag, 27. Mai, geht es auf der „Erlebnis-Wellness Tour mit Sebastian Kneipp“ um die etwas in Vergessenheit geratenen Lehren von Sebastian Kneipp: Bewegung, gesunde Ernährung und innere Balance. Die zirka sechsstündige Wanderung mit Naturparkführerin Marianne Atzinger startet um 10 Uhr an der Lahn-Dill-Bergland-Therme, Am Bewegungsbad 4 in Bad Endbach. Mitzubringen sind Proviant und ein Handtuch. Erwachsene zahlen 39,50 Euro und Kinder 19 Euro. Anmeldung eine Woche vorher, via E-Mail an infom.atzinger@web.de oder telefonisch unter 0163-4641503.