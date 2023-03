Kräuter nutzen lernen

Bad Endbach. Der Naturpark Lahn-Dill-Bergland bietet am Mittwoch, 15. März, den Workshop „Wildkräuter – Unkraut – Heilkraut im Jahreskreis“ mit Naturparkführerin Marianne Atzinger an. DieTeilnehmer lernen, wilde Kräuter zu finden, zu erkennen und zu nutzen. Sei es für die gesunde Ernährung, die Hausapotheke, die Schönheitspflege oder im Garten. Los geht es um 15 Uhr in Bad Endbach, Ostendstraße 11. Mitzubringen sind ein Sammelkorb und eine Schere. Die Teilnahme kostet 29,50 Euro für Erwachsene und 14,50 Euro für Kinder. Anmeldung unter Telefon 0163-4641503 oder via E-Mail an infom.atzinger@web.de.