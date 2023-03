Marathon für neue Schulsporthalle

Seit fast einem Jahr im Rückbau: Die alte Schulsporthalle in Hartenrod. Favorisiert wird nun eine Dreifelderhalle an gleicher Stelle. (© Regina Tauer)

Vier-Felder-Halle in Hartenrod, sanierter Sportpark in Bad Endbach - zwei Ideen, die beerdigt wurden. Jetzt muss es kleiner gehen - am Schulstandort.