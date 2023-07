Michael Reschke ist Pfarrer in Bad Endbach und Wommelshausen

Als der frühere Pfarrer Michael Clement Ende September 2019 verabschiedet wurde, haben man nicht im Traum damit gerechnet, wieviel Zeit vergehen und was alles bis zum Neubesetzen der Stelle geschehen werde, gab Dekan Andreas Friedrich zu, der Michael Reschke in sein Amt einführte und segnete. Das Bilden des Nachbarschaftsraums Bischoffen-Bad Endbach, Corona, eine neue Pröpstin, das neue gemeinsame Gemeindebüro in Bischoffen und die Verabschiedung der Günteroder Kollegin – all das und noch mehr sei in dieser Zeit geschehen, zählte Friedrich auf: „Es war eine anstrengende Zeit, nicht nur wegen Corona“, sagte er und dankte den Kirchenvorständen in Bad Endbach und Wommelshausen dafür, dass sie das Gemeindeleben in diesen langen und schweren Jahren gestalteten. Auch den Pfarrkollegen und den Prädikanten, die viele Dienste übernommen hätten, dankte der Dekan und hob zwei besonders hervor: Gemeindepädagogin Isabella Wabel, die vier Konfirmanden-Jahrgänge übernommen habe, und Pfarrer Frank W. Rudolph, der die Kirchenvorstände begleitete.