Michael Reschke wird ins Pfarrer-Amt eingeführt

Bad Endbach. Die evangelischen Kirchengemeinden Bad Endbach und Wommelshausen haben wieder einen Pfarrer: Michael Reschke wird am Sonntag, 2. Juli, im Rahmen eines Festgottesdiensts von Dekan Andreas Friedrich in sein Amt eingeführt. Der Gottesdienst, der unter anderem vom Kirchenchor mitgestaltet wird, beginnt um 17 Uhr in der evangelischen Kirche Bad Endbach (Alte Bergstraße 3). Im Anschluss laden die Kirchenvorstände der beiden Gemeinden zu einem Empfang ins Bürgerhaus Bad Endbach ein.