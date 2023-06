Motorradtreffen in Bad Endbach

Bad Endbach . Der Motorradclub „Roadrunner“ Bad Endbach veranstaltet sein traditionelles Motorradtreffen. Dies findet am 7. und 8. Juli an der Schutzhütte Bad Endbach (Auf dem Hohland) statt. Die „Roadrunner“ haben für die aus dem In- und Ausland erwarteten Gäste einiges vorbereitet: Neben Speisen und Getränken warten Spiele, Pokale, eine Ausfahrt und ein Lagerfeuer auf die Besucher. Fragen beantwortet Alex Koch, Telefon 0160-90805375.