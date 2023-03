Musikalischer Abendgottesdienst

Bad Endbach-Bottenhorn. Die Evangelische Kirchengemeinde Bottenhorn lädt im Rahmen ihres 175-jährigen Jubiläums zu einem besonderen musikalischen Abendgottesdienst mit Abendmahl für Sonntag Lätare, 19. März, ein. Beginn ist ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Bottenhorn. In der Mitte der Passionszeit lädt der Sonntag Lätare mit dem Leitvers „Freut euch mit Jerusalem!“ (Jesaja 66,10) zum Innehalten und gemeinsam Abendmahl feiern und sich stärken „auf dem Weg nach Jerusalem“ ein. Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet von Kirchenmusiker Holger Staus und dem Kirchenchor unter der Leitung von Manuel Böhm, der in diesem Gottesdienst feierlich in das Amt des Chorleiters eingeführt wird. Die Kollekte ist bestimmt für die kirchenmusikalische Arbeit der Gemeinde.