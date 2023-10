Nächster Bauabschnitt beginnt

Bad Endbach-Hartenrod/Siegbach-Eisemroth. Seit Anfang Mai saniert Hessen Mobil grundhaft die Fahrbahn der Landesstraße 3050 zwischen dem Siegbacher Ortsteil Eisemroth und dem Bad Endbacher Ortsteil Hartenrod auf insgesamt rund 2,7 Kilometern. Am Dienstag, 17. Oktober, wechseln die Arbeiten in den nächsten Bauabschnitt, teilt Hessen Mobil mit. Dieser erstreckt sich auf einer Länge von rund 900 Metern und reicht vom Sonnenhof bis zur Landkreisgrenze kurz vor Hartenrod. Die Arbeiten in diesem Abschnitt sollen Ende November abgeschlossen werden. Im Anschluss folgt der letzte Bauabschnitt, der sich in Eisemroth von der Einmündung der Mühlwiesstraße bis zum Abzweig der Kreisstraße 55 nach Oberndorf erstreckt. Der aktuelle Stand der Arbeiten liege witterungsbedingt aufgrund der kräftigen Regenfälle im Sommer einige Wochen hinter dem ursprünglichen Plan zurück, heißt es weiter. Derzeit sei vorgesehen, die gesamten Arbeiten bis Ende dieses Jahres abzuschließen und die Strecke für den Verkehr freizugeben. Für den Anliegerverkehr ist nach dem Bauabschnittswechsel am 17. Oktober der Bereich der L3050 zwischen Eisemroth und dem Sonnenhof wieder befahrbar. Für den Durchgangsverkehr gilt jedoch weiterhin die bisherige Umleitung von Eisemroth über Bicken, Offenbach, Bischoffen, Günterod, Bad Endbach und Hartenrod sowie entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung.