Neue Gardinen für den kleinen Saal

Bad Endbach-Bottenhorn. Bei der Wiedereröffnung des nutzungsoptimierten Dorfgemeinschaftshauses in Bottenhorn hatte Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) bereits mitgeteilt, dass der Austausch des Bühnenvorhangs sowie der Anstrich der Decke leider nicht förderfähig gewesen seien und deswegen auch nicht im Zuge der Arbeiten erledigt wurden. Stattdessen werden sie nun über den regulären Haushalt ausgeführt. Ortsvorsteher Thomas Kramer kündigte nun in der Sitzung des Ortsbeirats an, dass dieser einen Teil seiner Verfügungsmittel nutzen werde, um die Gardinen im kleinen Saal zu erneuern.