Neuer Leiter des Kirchenchors Bottenhorn offiziell begrüßt

Zum Schluss durften die Dankesworte an Dekanatskantor Johann Lieberknecht nicht fehlen, der den Chor in seinen Bemühungen bei der Suche nach einer neuen Chorleitung unterstützt hat - und an diesem Abend mit seiner Bass-Stimme. Er begleitet Manuel Böhm fachlich auch weiterhin. Schließlich gab es auch noch einen besonders herzlichen Dank an die Mutter von Manuel Böhm, die ihren erst 17-jährigen Sohn im Rahmen des begleiteten Fahrens zu jeder Chorprobe und jedem Auftritt nach Bottenhorn bringen muss.