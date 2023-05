„Null Toleranz bei Angriffen gegen Feuerwehrleute”

Gemeindebrandinspektor Jan-Niklas Aßmann berichtete von konstanten Mitgliederzahlen. Der Einsatzabteilung gehören derzeit 160 Mitglieder an. Die Jugendabteilung umfasst 57, die Kinderabteilung 17 und die Alters- und Ehrenabteilung 52 Mitglieder. Die Freiwilligen Feuerwehren hatten im vergangenen Jahr 80 Einsätze zu bewältigen. Diese teilen sich auf in 13 Brandeinsätze, 47 Technische Hilfeleistungen, zwölf Fehlalarme, drei Brandsicherheitsdienste und fünf Brandschutzerziehungen. Aßmann berichtete von tendenziell steigender Einsatzzahlen und führte die beiden Waldbrände in Schönstadt und Dillenburg als besondere Herausforderungen an.