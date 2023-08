Orte im oberen Salzbödetal sind seit Jahrhunderten eine Einheit

Die rund 40 Zuhörer erfuhren, dass sämtliche Ortsteile des heutigen Bad Endbach seit eh und je die alltäglichen Herausforderungen in Gemeinsamkeit angingen. Dabei spielte vor allem die Kirche eine entscheidende Rolle. Für die Bewohner stand die „Mutterkirche“ in Hartenrod als Anlaufstelle im Mittelpunkt. Wichtige Ereignisse in ihrem Leben, wie Taufe, Konfirmation, Heirat, Begräbnisse – es gab noch kein weltliches Standesamt – fanden dort statt. Diese stärkte Gemeinsamkeiten und das Zusammengehörigkeitsgefühl, trotz manchen dörflichen Rivalitäten. Auch die vier Jahrmärkte in Hartenrod seit 1684 waren beliebte Treffpunkte der Menschen aus der Region und markante Daten im Jahresverlauf.