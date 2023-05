Parlament tagt in Bad Endbach

Bad Endbach . Die Gemeindevertretung von Bad Endbach tagt am Montag, 22. Mai, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus. Im Mittelpunkt der Sitzung steht unter anderem ein Antrag des Vorsitzenden der Gemeindevertretung auf Durchführung eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens. Das Parlament wird jeweils einen Vertreter für die Verbandsversammlung des Müllabfuhr-Zweckverbandes Biedenkopf (MZV), des Regionalen Nahverkehrsverbandes Marburg-Biedenkopf (RNV) und des Zweckverbandes „Gewässerverband Salzbödetal“ wählen. Und für die Kommission „Zukunft Sportpark“ werden drei Gemeindevertreter bestimmt. Des Weiteren stehen die Schöffenwahl auf der Tagesordnung und ein Beschluss über eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 150.000 Euro für die Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Bottenhorn.