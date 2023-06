Parlament tagt in Bad Endbach

Bad Endbach. Die Bad Endbacher Gemeindevertretung tagt Montag, 3. Juli, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus. Das Parlament entscheidet unter anderem über diverse Bauangelegenheiten, konkret über die Änderung des Flächennutzungsplanes für Bad Endbach, die Änderung des Bebauungsplanes „In der Lohwiese“ in Schlierbach sowie die Änderung des Bebauungsplanes „Antspfuhl“ in Bad Endbach. Außerdem geht es um die Änderung des Bauprogramms im Rahmen der wiederkehrenden Straßenbeiträge und eine Absichtserklärung beziehungsweise Exklusivitätsvereinbarung zum Verkauf einer Teilfläche auf dem Gelände der Lahn-Dill-Bergland-Therme. Weitere Themen sind die Aufnahme der Gemeinde Lohra in die „Holzvermarktung Hinterland“, die (Gebühren-) Satzung Wohnmobilstellplatz sowie Anträge der SPD-Fraktion bezüglich einer Änderung der Hundesteuersatzung sowie zur Einführung von Gemeindepflegern.