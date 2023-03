Schlagabtausch bei Bad Endbacher Haushaltsdebatte

Der Flowtrail in Bad Endbach ist eine Attraktion für Mountainbiker. Doch bringen diese Freizeitangebote auch dem örtlichen Tourismus Geld? Die Freien Wähler fordern ein Tourismuskonzept, das eine Wertschöpfungskette in der Gemeinde schafft. (© Sascha Valentin)

Ein gutes halbes Jahr vor der Bürgermeisterwahl am 8. Oktober in Bad Endbach und der Landtagswahl in Hessen liegt in der Kurgemeinde schon Wahlkampfstimmung in der Luft.