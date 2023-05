Bad Endbach-Hartenrod. In der Mittelpunktschule Hartenrod findet am Donnerstag, 1. Juni, das Projekt „Café Beruf“ statt. Von 16.30 bis 19 Uhr stellen sich heimische Betriebe an der Schule vor und suchen das Gespräch zu möglichen künftigen Mitarbeitern. Schüler können mit ihren Eltern bei den Vertretern potenzieller Ausbildungsbetriebe vorbeischauen und sich beraten lassen.