Segensgottesdienst für Paare in Bottenhorn

Bad Endbach-Bottenhorn. Zu einem Segensgottesdienst mit besonderer Atmosphäre und Musik lädt die Evangelische Kirchengemeinde Bottenhorn für Sonntag, 12. November, ein. Beginn ist um 14 Uhr in der evangelischen Kirche in Bottenhorn. Die Kirchengemeinde feiert in diesem Jahr ihren 175. Geburtstag und möchte daher nicht nur die besonderen Paare des Jubiläumsjahres feiern, sondern alle Paare mit oder ohne kirchliche Trauung – und auch gerne aus anderen Kirchengemeinden – einladen, die Liebe, Partnerschaft und das Leben zu feiern und um Gottes Segen für die weitere gemeinsame Zukunft zu bitten. Paare können sich einzeln segnen lassen oder einfach nur den Gottesdienst feiern. Die Kirchengemeinde bittet jedoch alle Paare, sich bis einschließlich zum 9. November bei Pfarrerin Katrin Simon (E-Mail katrin.simon@ekhn.de oder Telefon 06464-252) anzumelden, da die Kirchengemeinde eine kleine Überraschung vorbereiten will. Im Anschluss gibt es einen Sektempfang. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernimmt der Organist und Chorleiter Manuel Böhm, der gemeinsam mit einem Männerprojektchor für besondere Musik sorgt.