Shuttle-Service zum Johannismarkt

Bad Endbach-Hartenrod. Am Sonntag, 25. Juni, ist wieder Johannismarkt in Hartenrod. Die Marktgemeinde Hartenrod lädt ab 11.30 Uhr zu dem größten ihrer vier Märkte rund um das Dorfzentrum „Jeegels Hoob“ und in der Hauptstraße ein. Neu ist in diesem Jahr ein organisierter Shuttle-Service. Dieser chauffiert im Rhythmus der Buslinie 383 alle Besucher, die mit ÖPNV anreisen möchten, ab der Bushaltestelle „Berglandklinik“ während des Markttreibens nach Hartenrod und zurück. Veranstalter des Johannismarktes sind die Vereinsgemeinschaft Hartenrod/Schlierbach mit Unterstützung der Gemeinde Bad Endbach, die erstmals mit von der Partie ist.