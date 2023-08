Spielplätze in Bad Endbach für Kleinkinder attraktiver machen

Bad Endbach-Wommelshausen. Der Kinderspielplatz in Wommelshausen gehört zu den größten und von der Lage her schönsten der Großgemeinde – was das Alter der Spielgeräte betrifft, aber leider auch zu den ältesten. „Das Klettergestell als ältestes Spielgerät hat bestimmt schon seine 50 Jahre auf dem Buckel“, erklärt Ortsvorsteher Andreas Debus. Allerdings habe die Gemeinde in den vergangenen Jahren kräftig in den Spielplatz investiert und ihn so attraktiver machen. Als Beispiel nennt Debus das im vergangenen Jahr angeschaffte Schwingschaukel-Karussell, das den ehemaligen Drehpilz ersetzt.