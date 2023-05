Spuren-Suche in der Natur

Bad Endbach. Auf der rund fünf Kilometer langen Wanderung „Spuren-Suche“ mit Naturparkführerin Gaby Trenk können die Teilnehmer am Samstag, 17. Juni, zur Ruhe kommen und auftanken in der Natur. Startpunkt ist die Schutzhütte Wommelshausen (Abzweig am Weidenhäuser Weg) um 13.30 Uhr. Die Wanderung dauert zirka vier Stunden und kostet 10 Euro. Mitzubringen ist ein Sitzkissen oder eine ähnliche Unterlage. Anmeldung unter Telefon 02776-6413 oder via E-Mail an g.trenk@naturparkfuehrer-ldb.de.