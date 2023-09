Tamara Reiers sieht das Direktmandat als Ausdruck von Vertrauen

Tamara Reiers will bei der Landtagswahl 2023 das Direktmandat für die SPD holen.

Kommunalpolitik ist nah dran am Alltag. Doch Tamara Reiers (SPD) zieht es jetzt auch in den hessischen Landtag. Sie will den Wahlkreis 12 für die SPD zurückerobern.