Telekom kann 4000 von 4400 Endbacher Haushalten versorgen

BAD ENDBACH-BOTTENHORN. Die Verunsicherung unter den Bürgern in Bottenhorn ist groß: Rund 40 Prozent der Haushalte hatten dort einen Vorabvertrag mit der Deutschen Glasfaser über den Ausbau des Glasfasernetzes geschlossen. Nachdem feststand, dass das Unternehmen sein Ziel von mindestens 33 Prozent in der Großgemeinde nicht erreichen würde, herrschte allerdings Funkstille. In der Bürgerversammlung Ende November teilte Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) dann mit, dass die Deutsche Glasfaser auch auf die Nachfragen der Gemeinde nicht reagiert habe und er davon ausgehe, dass es durch diesen Anbieter keinen Ausbau des Netzes gebe. Deswegen hatten der Ortsbeirat und der Verein Bürger für Bottenhorn nun mit Holger König einen Vertreter der Telekom eingeladen, damit dieser über die eigenen Pläne zum Netzausbau informiert. Denn in Bad Endbach sowie in Hartenrod wurde damit ja schon begonnen.