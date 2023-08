Tretcar-Fahrer messen sich im Slalom-Wettbewerb 

Bad Endbach/Gladenbach. Im Rahmen der Ferienpassaktion der Gemeinde Bad Endbach und der Stadt Gladenbach veranstaltet der MSC Salzbödetal im ADAC am Sonntag, 13. August, seinen 36.Tretcar-Slalom auf dem Rewe/Aldi-Parkplatz in Bad Endbach. Start ist ab 13 Uhr und Nennschluss um 16 Uhr. Es wird kein Nenngeld verlangt. Die Siegerehrung erfolgt gegen 17 Uhr. Startberechtigt sind Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis einschließlich 14 Jahren. Die Wertung erfolgt klassenweise. Die Klasseneinteilung wird wie folgt nach den Geburtsjahrgängen vorgenommen: Klasse 1: Jahrgang 2016 und 2017, Klasse 2: Jahrgang 2014 und 2015, Klasse 3: Jahrgang 2012 und 2013, Klasse 4: Jahrgang 2009 bis 2011. Am Start werden vom Veranstalter Puky-Tretcars für den Wettbewerb zur Verfügung gestellt. Eigene Tretcars dürfen nicht benutzt werden. Das Tragen eines Fahrradhelmes ist vorgeschrieben. Für Essen und Getränke ist gesorgt.