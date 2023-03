Umsichtig wirtschaften und nachhaltig investieren

Bad Endbach-Hartenrod. Die Sieger von Deutschlands größtem Börsenlernspiel stehen fest. Am 31. Januar endete das diesjährige Planpiel Börse für rund 96.000 Schüler, Studierende, Azubis und junge Erwachsene. Auch in der 40. Jubiläumsspielrunde konnten sich alle Teilnehmer über 17 Wochen in klassischen und nachhaltigen Anlagestrategien üben und dabei grundlegendes Börsenwissen gewinnen. Im Geschäftsgebiet der Sparkasse Marburg-Biedenkopf beteiligten sich 85 Teilnehmer in 33 Teams.