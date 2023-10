Ute Zacharias stellt in Bad Endbach Märchenhaftes aus

Bad Endbach. Eine märchenhafte Ausstellung erwartet die Besucher derzeit in der Alten Schule in Bad Endbach. Dort stellt die Künstlerin Ute Zacharias aus Aßlar-Bermoll Bilder aus, deren Motive vor allem der Grimm’schen Märchenwelt entnommen sind. Seit an Seit hängen dort Szenen aus dem Aschenputtel und Rotkäppchen, werden Pechmarie und Goldmarie in dem Schlüsselmoment porträtiert, als Frau Holle sie mit ihrem gerechten Lohn übergießt und türmen sich die Bremer Stadtmusikanten zur bekannten Pyramide auf.