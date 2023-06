Verkehrsregelung zum Johannismarkt

Bad Endbach-Hartenrod. Anlässlich des Johannismarktes am Sonntag, 25. Juni, ist die Hauptstraße (L 3050) in Hartenrod in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von der Einmündung Salzbödestraße bis vor die Einmündung Poststraße (Haus-Nummer 68) für den Verkehr voll gesperrt, teilt die Gemeinde Bad Endbach mit. Die Umleitung erfolgt aus Richtung Eisemroth über die Schlierbacher Straße, Am Loh, Am Goldfloss, Hahnkopfstraße und Hartenroder Straße. Aus Richtung Bad Endbach wird der Verkehr über die Salzbödestraße und die Poststraße umgeleitet. Die Haltestellen in den Ortsteilen Hartenrod und Schlierbach und die Haltestelle Einkaufszentrum/Bewegungsbad/KSF-Zentrum in Bad Endbach werden an diesem Tag durch den öffentlichen Personennahverkehr nicht bedient. Beginn der Linie 383 (Hartenrod-Marburg) und der „Blauen Linie“ (Fahrradanhänger) sowie das Ende dieser Linien ist die Haltestelle „Berglandklinik“ in Bad Endbach.