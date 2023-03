Waldbaden einmal ausprobieren

Bad Endbach. Das „Waldbaden“ kommt aus dem Japanischen und bedeutet „achtsames Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes“. Am Samstag, 25. März, macht der Naturpark Lahn-Dill-Bergland ein Waldbaden-Schnupperangebot: Unter Anleitung von Naturparkführerin Marianne Atzinger üben die Teilnehmer für zirka anderthalb Stunden mit Meditationen, Atem- und Entspannungsübungen, wie im Wald mit allen Sinnen neue Kraft und Energie geschöpft werden kann. Los geht um 15 Uhr in Bad Endbach an der Rheumaklinik, Sebastian-Kneipp Straße 40. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldung unter Telefon 0163-4641503 oder via E-Mail an infom.atzinger@web.de.