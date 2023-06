Waldbaden zum Reinschnuppern

Bad Endbach. Der Naturpark Lahn-Dill-Bergland lädt für Freitag, 28. Juli, zum Reinschnuppern ins Waldbaden ein. Das „Waldbaden“ kommt aus dem japanischen und bedeutet „achtsames Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes“. Zusammen mit Naturparkführerin Marianne Atzinger üben die Teilnehmer, wie sie mit Meditationen, Atem- und Entspannungsübungen im Wald neue Kraft und Energie schöpfen können. Der anderthalbstündige Kurs beginnt um 18 Uhr in Bad Endbach an der Rheumaklinik, Sebastian-Kneipp Straße 40. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldung unter Telefon 0163-4641503 oder per E-Mail an infom.atzinger@web.de.