Weg frei für mehr Ökostrom auf dem Dach

Grundsätzlich soll es auch möglich sein, Dächer zu begrünen. Die dort produzierte Kaltluft soll dazu beitragen, Hitzestaueffekte in Siedlungslagen zu vermeiden, so Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD). Auch an den Hausfassaden oder an Balkongeländern soll es künftig möglich sein, Fotovoltaikanlagen in einem genau definierten Umfang zu installieren.