Wer ist schuld am Kanalproblem in Bottenhorn?

Bei Starkregen, aber auch bei einem kräftigen Sommergewitter, sorgen sich manche Hausbesitzer in der Straße „Am breiten Feld” in Bottenhorn noch mehr als ihre Nachbarn. Vollgelaufene Keller drohen. (© dpa)

Wasser im Keller nach heftigen Regenfällen - das erleben Bewohner in der Straße „Am breiten Feld” immer wieder. Liegt es am öffentlichen Kanal oder an den Hausanschlüssen?