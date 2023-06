„Wie ein Motorradtreffen, nur mir Flugzeugen“

Dass der Verein so flexibel auf die Wünsche und Bedürfnisse seiner Mitglieder reagieren könne, liege nicht zuletzt daran, dass die LSG in den vergangenen Jahren sehr besonnen gehandelt und dadurch die Möglichkeit für Investitionen in neue Fluggeräte geschaffen habe, erklärte Schlieters Vorstandskollege Cedric Barth.