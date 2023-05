Wildkräuter erkennen und nutzen

Bad Endbach . In dem Workshop „Wildkräuter – Unkraut – Heilkraut im Jahreskreis“ mit Naturparkführerin Marianne Atzinger lernen die Teilnehmer wilde Kräuter zu finden, zu erkennen und zu nutzen. Sei es für die Ernährung, Hausapotheke, Schönheitspflege oder im Garten. Eigene Wünsche und Fragen können mit in den Workshop eingebracht und bei der Anmeldung mitgeteilt werden. Die circa zweieinhalbstündige Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 21. Juni, um 18 Uhr in Bad Endbach, Ostendstraße 11. Mitzubringen sind ein Sammelkorb und eine Schere. Die Kosten betragen 29,50 Euro für Erwachsene und 14,50 Euro für Kinder. Anmeldung unter Telefon 0163-4641503 oder via E-Mail an infom.atzinger@web.de.