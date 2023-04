Word, Excel PowerPoint und Outlook lernen

Bad Endbach-Hartenrod. Die Kreisvolkshochschule bietet den Kurs „Word, Excel, PowerPoint und Outlook“ in Hartenrod an. Der Computerkurs startet am Samstag, 29. April, von 9 bis 14 Uhr in der Mittelpunktschule und umfasst fünf Termine. Anmeldungen sind möglich auf der Web-Seite www.vhs.marburg-biedenkopf.de, Informationen gibt es unter der E-Mail-Adresse badendbach@vhs-marburg-biedenkopf.de oder telefonisch unter 02776-1303, beziehungsweise mobil 0170-858172.