Zigarettenautomat in Wommelshausen gesprengt

BAD ENDBACH-WOMMELSHAUSEN. In Wommelshausen hat ein Unbekannter einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Wucht der Sprengung, teilte die Polizei mit, habe am Montag, 13. Februar, um 1.25 Uhr, nicht nur den Automaten in der Rathausstraße komplett zerstört, sondern auch an der Hauswand den Putz leicht beschädigt. Offenbar kam der Täter aber nicht zum Einsammeln der Beute: Sowohl Zigaretten als auch Bargeld lagen noch in den Trümmern. Der entstandene Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Zeugen berichteten von einer weglaufenden Person und anschließend hörbaren Motorengeräuschen, die vermutlich von einem Motorrad stammten. Nähere Angaben dazu liegen nicht vor, weshalb die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise unter Telefon 06421/4060 bittet.