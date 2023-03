10. und 11. März: Ausbildungs- und Studienmesse Biedenkopf

In der Lahntalhalle präsentiert sich die gesamte Bandbreite der wirtschaftlichen Stärke der Region mit rund 70 teilnehmenden Unternehmen aus Industrie, Handel und Handwerk, dem Dienstleistungssektor, dem öffentlichen Dienst, dem sozialen und pflegerischen Bereich sowie mit Hochschulen und anderen Bildungsträgern: "Selten war es attraktiver, nach der Schule in eine duale Ausbildung zu starten", erklärt der Präsident der IHK Lahn-Dill, Felix Heusler. "Die Ausbildung in einem Unternehmen in unserer Region bietet den perfekten Mix aus Theorie und Praxis, die tariflich festgelegten Vergütungen sorgen dafür, dass vom ersten Tag an Geld auf das eigene Konto fließt, die Übernahmechancen in den Unternehmen sind ausgesprochen gut."